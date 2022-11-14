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عربي-دولي

كشف حالة مصابي انفجار إسطنبول.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-11-2022 | 04:30
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أعلن محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، صباح الاثنين، أنه تم استكمال علاج 50 جريحا من المصابين في حادث انفجار ميدان تقسيم، وخروجهم من المستشفيات.

ووفق المحافظ فإنه لا يزال 31 مصابا يخضعون للعلاج، وهناك 5 حالات في وحدة الرعاية المركزة، اثنان منهم حالتهم خطيرة.
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زيارة نائب الرئيس

وقام نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزير الداخلية سليمان صويلو في وقت متأخر من مساء الأحد، بزيارة الجرحى الذين تم نقلهم من مستشفى تقسيم للتدريب والبحوث، بعد إصابتهم في انفجار بشارع الاستقلال في إسطنبول، واطلع أقطاي وصويلو على معلومات من الأطباء حول وضع الجرحى.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة: "نحن نبذل قصارى جهدنا لسرعة تعافي المصابين في أسرع وقت ممكن".
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