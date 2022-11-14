Advertisement

عربي-دولي

4 جرحى عراقيين في تفجير اسطنبول

Lebanon 24
14-11-2022 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1010521-638040228212724015.jpg
Doc-P-1010521-638040228212724015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت القنصلية العراقية في إسطنبول، الاثنين، إصابة 4 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال التجاري المزدحم في قلب المدينة التركية، الأحد.

وقالت القنصلية في بيان ، إن ثلاثة من الجرحى كانت اصاباتهم طفيفة وقد تم إسعافهم وإخراجهم من المستشفى.
Advertisement

أما الجريح العراقي الرابع فهو يخضع حاليا إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة وتتابع القنصلية مع إدارة المستشفى حالته الصحية، حسب البيان.

واستهدف الاعتداء قلب اسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية لتركيا، مسفرا عن ستة قتلى على الأقلّ في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.

وأدى الانفجار الذي وقع نحو الساعة 16,20 (13,20 ت غ)، إلى سقوط 81 مصابًا أيضًا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة، في وقت كان حشد المارة كثيفا في الشارع الذي يرتاده السكان والسياح.

وسبق أن واجهت تركيا سلسلة هجمات أثارت الذعر في البلاد بين 2015 و2017، أوقعت نحو 500 قتيل وأكثر من ألفي جريح، وتبنى جزءا منها تنظيم "داعش"، وفقا لـ"فرانس برس"."الحرة"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website