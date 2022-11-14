4 جرحى عراقيين في تفجير اسطنبول

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أعلنت القنصلية العراقية في إسطنبول، الاثنين، إصابة 4 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال التجاري المزدحم في قلب المدينة التركية، الأحد.وقالت القنصلية في بيان ، إن ثلاثة من الجرحى كانت اصاباتهم طفيفة وقد تم إسعافهم وإخراجهم من المستشفى.أما الجريح العراقي الرابع فهو يخضع حاليا إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة وتتابع القنصلية مع إدارة المستشفى حالته الصحية، حسب البيان.واستهدف الاعتداء قلب اسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية لتركيا، مسفرا عن ستة قتلى على الأقلّ في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.وأدى الانفجار الذي وقع نحو الساعة 16,20 (13,20 ت غ)، إلى سقوط 81 مصابًا أيضًا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة، في وقت كان حشد المارة كثيفا في الشارع الذي يرتاده السكان والسياح.وسبق أن واجهت تركيا سلسلة هجمات أثارت الذعر في البلاد بين 2015 و2017، أوقعت نحو 500 قتيل وأكثر من ألفي جريح، وتبنى جزءا منها تنظيم "داعش"، وفقا لـ"فرانس برس"."الحرة"