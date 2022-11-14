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عربي-دولي

"التاكسي الطائر".. أين الكابتن؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2022 | 06:00
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بينما يتجه العالم اليوم الى ما هو اقرب الى الخيال بابداعات تقنية تفوق التصور البشري على التقبل والتكيف، تستمر الانجازات العلمية واحدثها "التاكسي الطائر". 
 
وأجرت شركة "فولوكوبتر" الألمانية أول رحلة متكاملة لتاكسي طائر بدون طيار في حركة جوية تقليدية بالقرب من باريس. وتداولت مشاهد أظهرت كيف أقلعت الطائرة التجريبية، التي أطلق عليها اسم 2X، وعلى متنها راكب من "ميناء عمودي" خارج باريس وتقدمت فوق الميدان بينما كانت طائرات أخرى في الجوار.
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وكذلك وفي سابقة من نوعها ستقلع بشكل فعلي أولى سيارات أجرة طائرة لنقل الركاب من المشجعين والمشاركين في مناسبة ألعاب أولمبياد 2024 التي ستقام في فرنسا.

ويشرف على هذا المشروع شبكة مواصلات باريس والمديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، وسيتم تخصيص نقطتي انطلاق لهذه المركبات في quai d'Austerlitz وLa Défense.
 
ومن المفترض أن تبدأ مجموعة من الاختبارات لهذه الخدمة قبل بضعة أشهر من انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وستكون هذه التجارب مرتبطة بمدى القبول الاجتماعي وكذلك الضوضاء والاهتزازات.
 
وفي المقابل، تخرج مجموعة من الاصوات المنتقدة للاسلوب العلمي المبني على المخاطر، والذي قد يضع البشرية في هلاك على غرار ما حصل مع قضايا تقنية كثيرة. فقد حذر أستاذ هندسة المخاطر في جامعة نيويورك نسيم نيكولاس طالب، من خطورة استخدام طائرة من دون طيار، دون الدخول كثيراً في التفاصيل، وذلك في منشور عبر حسابه على "إنستغرام". حيث قال: "لا تركب الطائرة مطلقاً، ما لم يكن الكابتن متواجدا فيها".
 
 
وعبر المنشور سأل طالب عن سبب تعليقه هذا من خلال المتابعين ولكنه لم يصدر بعد اي تفاصيل اضافية.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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