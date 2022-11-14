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بيلوسي: الديمقراطيون يطلبون مني البقاء في القيادة

Lebanon 24
14-11-2022 | 09:00
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن زملاءها الديمقراطيين طلبوا منها البقاء في قيادتهم، بعد أن ظهر أداء حزبهم الديمقراطي أفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي.

وكشفت بيلوسي في حديث لشبكة CNN أن "أعضاء الحزب يطلبون مني التفكير في القيام بذلك.. ولكن، مرة أخرى، أٌولا دعونا ننتهي من الانتخابات".
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وأفادت بأنها لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستسعى للحصول على منصب قيادي في مجلس النواب، مبينة أنها ستتخذ قرارها بحلول نهاية الشهر.

وذكرت بيلوسي أن تركيزها الآن هو الإشراف على الحزب حتى نهاية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتيجة الانتخابات في عدد من الولايات. وقالت: "لدي وظيفة يومية.. جزء منها هو أن أكون الزعيم السياسي وأن نحصل على أفضل نصر ممكن، وأن أقلق حول مستقبل الشعب الأمريكي، وليس مستقبلي".
المصدر: روسيا اليوم
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