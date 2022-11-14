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عربي-دولي

هولندا تخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني

Lebanon 24
14-11-2022 | 12:30
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قال وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، الاثنين، إن هولندا ستخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني.

وأضاف هويكسترا في مؤتمر صحفي مشترك في لاهاي مع وزيرة الدفاع، كايسا أولونغرين، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "سنخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني، بما في ذلك الحصص الغذائية وإمدادات الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف وشحنات الوقود".
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ولفت إلى أن هولندا ستخصص 20 مليون يورو إضافية للصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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