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عربي-دولي

الهند تدعو مصر لـ"قمة العشرين"

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:00
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دعا رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، مصر لحضور قمة مجموعة العشرين القادمة كـ"دولة ضيف" خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة والتي تبدأ اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء الهندي أن حضور مصر يمثل إضافة قوية لاجتماعات المجموعة.
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وأعلن رئيس الوزراء الهندي، في خطاب ألقاه أمام الحاضرين بقمة العشرين في بالي بإندونيسيا، أنه اعتبارا من يوم أول ديسمبر 2022، سوف تتولى الهند رئاسة قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، فيما يمثل حوالي 85% من إجمالي الناتج العالمي، وأكثر من 75% من حجم التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.

ووصف رئيس الوزراء مودي هذه المناسبة بأنها بالغة الأهمية، معرباً عن سعادته بالاهتمام المتزايد والفعاليات المرتبطة بمجموعة العشرين.

وأشار مودي إلى أن شعار مجموعة العشرين ليس مجرد شعار ولكنه يعد رسالة وشعوراً يجري في عروق الهند.. وقال: "إنها عزيمة تتخلل أفكارنا وتقوم على فكرة أن العالم أسرة واحدة، وأن شعار مجموعة العشرين يعكس فكرة الأخوة العالمية، حيث تعبر زهرة اللوتس في الشعار عن فكر وإيمان وتراث الهند القديم".
المصدر: روسيا اليوم
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