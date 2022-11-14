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عربي-دولي

بيسكوف: دعم البيت الأبيض لظاهرة "الروسوفوبيا" مؤسف ومحزن

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:30
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أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسفه لدعم البيت الأبيض ظاهرة "الروسوفوبيا".

جاء ذلك ردا على طلب أحد الصحفيين لبيسكوف بالتعليق على نتائج انتخابات الكونغرس النصفية، فأجاب: " بالنسبة لنا، إن استمرار المؤسسة الأمريكية في مسارها المناهض لروسيا أمر محزن ومؤسف"، وأنه يعتقد أن البيت الأبيض سيستمر بتمسكه بهذا النهج بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
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وتقدر CNN أن الحزب الديمقراطي سيسيطر على مجلس الشيوخ ويحصل على 50 مقعدا فيه، تحديدا بعد فوز مرشحته كاثرين كورتيز ماسترو في ولاية نيفادا.

وقد حقق الجمهوريون حتى اللحظة 211 مقعدا في مجلس النواب، وحصل منافسوهم الديمقراطيون على 202، بينما يتوجب عليهم الحصول على 218 لتحقيق الأغلبية.
المصدر: روسيا اليوم
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