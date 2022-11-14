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حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار اسطنبول

Lebanon 24
14-11-2022 | 08:20
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نفى حزب العمال الكردستاني اليوم، أن يكون لديه أي دور في الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال في اسطنبول أمس وأسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وأفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" ان المجموعة التي تعتبرها تركيا "إرهابية"، قالت في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء "شعبنا والأشخاص الديموقراطيون يعلمون عن كثب أننا لسنا على صلة بهذا الحادث وأننا لن نستهدف مدنيين مباشرة وأننا لا نقبل بأعمالًل تستهدف مدنيين".
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واتهمت المجموعة المسلحة الكردية الحكومة التركية بامتلاك "خطط غامضة" وبـ"إظهار كوباني كهدف".
المصدر: روسيا اليوم
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