Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الروسية تبلغ الاتحاد الأوروبي بضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب

Lebanon 24
14-11-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1010633-638040458199371051.jpg
Doc-P-1010633-638040458199371051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في موسكو رولان غالاراج، بضرورة تنفيذ صفقة الحبوب بالكامل.
 
وبحسب وكالة "تاس"، ناقش الطرفان الأمن الغذائي وقضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي.
Advertisement

ووفقا لبيان الوزارة: "تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاق الحبوب، والذي يشمل كلا من مبادرة البحر الأسود لتصدير الأغذية الأوكرانية عن طريق البحر، ومذكرة تفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تعزيز الترويج للأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل أيلول، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وأشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن جزءا من صفقة الغذاء المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يعمل، ويذكر أن صلاحية الصفقة تنتهي بتاريخ 18 تشرين الثاني.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website