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عربي-دولي

من بينهم جيم كاري.. روسيا تفرض عقوبات على 100 مواطن كندي

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:00
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الكنديين، بمن فيهم الممثل جيم كاري، ردا على فرض كندا عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية فرضت موسكو عقوبات على 100 مواطن كندي، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ونشطاء في العديد من المنظمات الموالية للنظام النازي، ووسائل الإعلام والهياكل المالية التي تشارك بشكل مباشر في تشكيل منظمة عدوانية مناهضة لروسيا ومنعت دخول الممثل جيم كاري لروسيا.
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وأشارت إلى أن العقوبات تأتي ردا على "الممارسة المستمرة من قبل نظام رئيس الوزراء جاستين ترودو بفرض عقوبات على القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية ".

(روسيا اليوم) 

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