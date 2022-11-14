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عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات مرتبطة بروسيا

Lebanon 24
14-11-2022 | 14:00
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات القانونية والطائرات المرتبطة بروسيا.

ووفقا لوثائق منشورة من وزارة الخزانة الأميركية، تم إدراج 14 شخصا في القائمة، بمن فيهم أقارب السيناتور الروسي سليمان كريموف.
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وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28 منظمة، بما في ذلك في سويسرا وروسيا والإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى ثماني طائرات، تم وضعها تحت العقوبات.

وأشارت سابقا وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة ضد 14 فردا و28 كيانا قانونيا لتعاملهم مع روسيا في مجال التصنيع العسكري.
 
(روسيا اليوم) 
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