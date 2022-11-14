صورة "مؤلمة" في موقع تفجير اسطنبول تجتاح مواقع التواصل

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صورة لعربة رضيع بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول، وسط حالات تعاطف وحزن مع ضحايا الانفجار الذي خلف 6 قتلى.

لقطة مؤلمة.. عربة طفل في موقع التفجـير الإرهـابـي الذي حدث في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول💔💔#اسطنبول pic.twitter.com/wrVGuac4FO — عبدالرحمن ،، (@bdalrhm22458428) November 14, 2022 Advertisement

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العربة، معربين عن تعاطفهم وحزنهم لهذا المشهد الأليم، فيما لم يذكر بين أسماء الضحايا وأعمارهم، أي رضيع.

ووقع الانفجار بعد ظهر يوم الأحد في شارع استقلال السياحي وسط اسطنبول. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل 6 أشخاص.



فيما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت لاحق عن إصابة 82 شخصا، وأشار إلى أن سلطات البلاد اعتبرت الانفجار في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة.



وأعلن الأمن التركي في بيان "اعتقال المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية (التفجير) بمنطقة إيسينلير في اسطنبول".

(روسيا اليوم)