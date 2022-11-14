كم بلغ حجم المساعدة العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا؟

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قدّر رئيس الديبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، حجم المساعدة العسكرية المقدّمة لأوكرانيا بنحو ثمانية مليارات يورو، وذلك خلال إجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.وتعليقاً على الانتقادات التي وردت في وسائل الإعلام بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، قال بوريل: "طلب من الطاقم العسكري تقدير المبلغ الإجمالي للدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا بأكبر قدر من الدقة".وذكر أنه "تم نقل ما لا يقل عن 8 مليارات يورو من الأسلحة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أساس ثنائي".