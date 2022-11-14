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عربي-دولي

بريطانيا تنهي مهمّة قوّاتها في مالي بشكل مبكر

Lebanon 24
14-11-2022 | 15:00
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أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنهي نشر قواتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، بعد توتّر العلاقات مع الحكام العسكريين للبلاد.


وأكد وزير الدفاع جيمس هيبي ان "الفرقة البريطانية ستغادر المهمة في وقت أبكر مما هو مخطط له"، لافتاً الى ان "العاصمة المالية باماكو، هي المسؤول عن هذا الأمر".
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