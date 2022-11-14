مرسوم رئاسي يعدّل إجراءات الخدمة العسكرية في روسيا

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على اللائحة الخاصة بإجراءات الخدمة العسكرية، يسمح بموجبها للمواطنين الأجانب بالخدمة في القوات المسلحة الروسية.ويحدّد المرسوم الذي نشره الكرملين اليوم في بوابة "المعلومات القانونية"، إجراءات الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية وقت السلم للمواطنين الروس من حملة الجنسيات الأجنبية والإقامات الدائمة أو الموقتة في دول أجنبية، وكذلك المواطنون الأجانب.يذكر أن بوتين وقع سابقاً مرسوماً سمح بموجبه للمواطنين الأجانب ذوي عقود الخدمة العسكرية بالحصول على الجنسية الروسية، ومنح الحق ذاته لأزواجهم وآبائهم وأبنائهم.