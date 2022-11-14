"محادثات أنقرة".. تحذير أم تسوية؟

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كشف ممثل مجلس الأمن القومي الأميركي عن تفاصيل المحادثات الروسية- الأميركية بأنقرة، بين رئيسي وكالة المخابرات المركزية ومدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي.وأكد المتحدث لشبكة CNN، أنه تم مناقشة حالات المواطنين الأميركيين المعتقلين بروسيا، فضلا عن عواقب استخدام روسيا للأسلحة النووية.وأشار إلى أن "واشنطن صرّحت في الماضي علانية بأن لديها قنوات للتواصل مع روسيا بشأن قضايا إدارة المخاطر، وهذا ينطبق بشكل خاص على "المخاطر النووية ومخاطر الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف أنه "لا يتم اجراء أي مفاوضات كما انه لا يتم مناقشة تسوية للأزمة الأوكرانية"، وان "تحذيرا قد ارسل بشأن عواقب استخدام الأسلحة النووية ومخاطر تصعيد الاستقرار الاستراتيجي".