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عربي-دولي

الأمم المتحدة تطالب روسيا بتعويضات لأوكرانيا

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:59
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو لمحاسبة روسيا على انتهاك القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا.


ويعترف القرار الذي حصد 94 صوتاً مقابل رفض 14 صوتاً وامتناع 73 عن التصويت في الجمعية العامة، بالحاجة لوضع "آلية دولية للتعويض عن الأضرار او الخسائر أو الإصابات" الناجمة عن "الأعمال الظالمة" التي ارتكبتها روسيا بحق أوكرانيا.
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ويوصي بأن تنشئ الدول الأعضاء، بالتعاون مع أوكرانيا، "سجلا دوليا" يوثق المزاعم والمعلومات المتعلقة بالضرر أو الخسارة أو الإصابة التي لحقت بالأوكرانيين والحكومة بسبب روسيا.

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