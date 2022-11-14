البرهان يهنّئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات

بعث قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، برسالة تهنئة إلى بنيامين نتنياهو الفائز بالانتخابات التشريعية والمكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية.





ونقل بيان أصدره مكتب نتنياهو عن البرهان قوله "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات وأتطلع إلى استمرار تعاوننا لتعزيز العلاقات في كل المجالات لصالح مواطني البلدين".

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