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عربي-دولي

مذكرة احتجاج شديدة اللهجة... إيران تستدعي السفير الألماني

Lebanon 24
14-11-2022 | 15:37
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إستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني لدى طهران هانس إدو موتسل، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، إثر انتقاد المستشار الألماني أولاف شولتس للسلطات في طهران.


وأكدت "الخارجية" الإيرانية في بيان، أنه "عقب التصريحات غير المسؤولة من قبل المستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء سفير ألمانيا هانس إدو موتسل اليوم الاثنين، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".
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وأشار البيان الى أنه "خلال الاستدعاء، أدانت الخارجية التصريحات "غير المسؤولة" للمستشار الألماني، وعبّرت عن "استهجانها الشديد للنهج الألماني التخريبي تجاه الأوضاع الداخلية في إيران".
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