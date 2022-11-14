Advertisement

عربي-دولي

الدوما: لن نعوّض أوكرانيا عن الأضرار

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1010710-638040641056596914.jpg
Doc-P-1010710-638040641056596914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرّح النائب بمجلس الدوما أوليغ موروزوف بأن "روسيا لن تعوّض أوكرانيا عن الأضرار"، معتبراً أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لديها السلطة لحل مشكلة "التعويضات".


وقال: "الجمعية العامة ليس لديها سلطة لحل مشكلة التعويض الخيالية. لن نعوّض أي شيء. سنعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون".
Advertisement


واعتبر موروزوف ان "هذه محاولة لجعل السرقة قانونية للأموال من المواطنين الروس من خلال التلاعب بأصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا القرار يسبق الرغبة في سرقة أصولنا المجمدة في البنوك الغربية بحجة تعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website