الدوما: لن نعوّض أوكرانيا عن الأضرار

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صرّح النائب بمجلس الدوما أوليغ موروزوف بأن "روسيا لن تعوّض أوكرانيا عن الأضرار"، معتبراً أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لديها السلطة لحل مشكلة "التعويضات".وقال: "الجمعية العامة ليس لديها سلطة لحل مشكلة التعويض الخيالية. لن نعوّض أي شيء. سنعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون".واعتبر موروزوف ان "هذه محاولة لجعل السرقة قانونية للأموال من المواطنين الروس من خلال التلاعب بأصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا القرار يسبق الرغبة في سرقة أصولنا المجمدة في البنوك الغربية بحجة تعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".