أميركا تفتح تحقيقاً بمقتل أبو عاقلة... وإسرائيل تعلّق!

Advertisement

أبلغت وزارة العدل الأميركية نظيرتها الإسرائيلية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقاً في مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.وذكر موقع "أكسيوس" أن "مثل هذا التحقيق غير معتاد، ويمكن أن يؤدي إلى طلب أميركي للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية التي أدت لمقتل المراسلة، وهو طلب سترفضه إسرائيل بشكل شبه مؤكد".وتعليقاً على هذه الخطوة، إعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة أمر خاطئ"، لافتاً الى أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقاً مهنياً ومستقلاً وعرض نتائجه على الجانب الأميركي بكل تفاصيله".وأشار الى اننا "أبلغنا الجانب الأميركي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي وأننا نقف خلف جنودنا".