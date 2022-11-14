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فوز أول امرأة بالرئاسة في سلوفينيا

Lebanon 24
14-11-2022 | 17:48
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انتخب السلوفينيون ناتاسا بيرتش موسار وهي محامية على صلة بالسيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، أول امرأة رئيسة للبلاد. وفازت بيرتش موسار المدعومة من حكومة يسار الوسط في الاستحقاق على وزير الخارجية السابق انزه لوغار في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. ونالت موسار التي ترأست على مدى عقد هيئة حماية البيانات، نحو 54% من الأصوات، متقدمة على لوغار الذي نال نحو 46%، وفقاً للجنة الانتخابات. وقالت موسار للصحافيين: «انتخبت سلوفينيا رئيسة تؤمن بالاتحاد الأوروبي والقيم الديموقراطية التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي».
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