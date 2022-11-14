Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا دمّرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون

Lebanon 24
14-11-2022 | 18:04
A-
A+
Doc-P-1010730-638040711561707654.png
Doc-P-1010730-638040711561707654.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن روسيا دمّرت كل البنى التحتية الحيوية في أجزاء من منطقة خيرسون استعادها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي.
وقال زيلينسكي خلال خطابه اليومي بعد زيارة خيرسون المحررة الاثنين: "قبل فصل الشتاء، دمر المحتلون الروس كل البنى التحتية الحيوية تماما"، مضيفا أن "كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website