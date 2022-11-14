زيلينسكي: روسيا دمّرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن روسيا دمّرت كل البنى التحتية الحيوية في أجزاء من منطقة خيرسون استعادها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي خلال خطابه اليومي بعد زيارة خيرسون المحررة الاثنين: "قبل فصل الشتاء، دمر المحتلون الروس كل البنى التحتية الحيوية تماما"، مضيفا أن "كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها".

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