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موقف محرج.. شاهدوا لحظة سقوط السيدة الأولى الإندونيسية على درج الطائرة (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2022 | 00:00
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عند وصولها لجزيرة بالي لحضور "قمة العشرين" مع زوجها الرئيس جوكو ويدودو، تعرضت السيدة الأولى الإندونيسية لموقف محرج حيث سقطت أثناء نزولها من الطائرة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط زوجة رئيس إندونيسيا على درج الطائرة، حيث ورصد الفيديو، السيدة الأولى إيريانا ويدودو زوجة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، وهي تنزل رفقته على درج الطائرة الرئاسية عند وصولهما بالي، قبل أن تنزلق بشكل مفاجئ.

 

وسارع مرافقو الرئيس لمساعدتها، بينما كان ويدودو يقف بجانبها ممسكا بيدها، حسبما يظهر المقطع المتداول.

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A post shared by العربية Al Arabiya (@alarabiya)


 
 

ويجتمع في جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة، قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لعقد قمة تستمر يومين من 15 إلى 16 نوفمبر، من المنتظر أن تشهد مناقشة سبل التعاون في بناء مستقبل أكثر استقراراً.

(العربية)

 

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