Advertisement

عربي-دولي

فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها

Lebanon 24
15-11-2022 | 01:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رصدت كاميرا للمراقبة العامة زارعة القنبلة في شارع الاستقلال المتفرع من "ساحة تقسيم" بوسط اسطنبول، فظهرت في فيديو جديد وهي تركض مسرعة بعد ظهر الأحد الماضي لتبتعد قبل انفجار العبوة التي تركتها على مقعد بالشارع، ثم دوّى انفجارها بعد دقائق قليلة، فقتل رجلين و4 إناث، وجرح 81 آخرين.

 

وتظهر في الفيديو الجديد السورية أحلام البشير، البالغة 23 سنة، قبل اعتقالها أمس الاثنين، واعتقال 46 آخرين ممن تم فرزهم للتحقيق معهم، وفقا لما نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر رسمية.

 

أما في الفيديو البارزة فيه عبارة تركية معناها "لحظة هروب الخائنة أمام الكاميرا" فتبدو أحلام البشير وهي تركض في عجلة من أمرها لمغادرة المكان، ووحده هذا الفيديو البالغة مدته الأساسية 12 ثانية فقط، كان كافيا لتدرك الشرطة التركية أن التي تركض قبل دقائق قليلة من الانفجار، وفي الشارع الذي حدث فيه التفجير، لا بد أن تكون متورطة بما حدث، والباقي تكفلت به كاميرات أخرى للمراقبة رصدتها، مهما كان الاتجاه الذي سلكته.

 

وأهم ما ذكرته المصادر لبعض وسائل الإعلام، هو أن الشرطة تأكدت من تورطها والتعرف إلى مكانها "من تعاملها مع 1200 كاميرا مراقبة عامة موزعة في وسط اسطنبول"، وحين تعرفت إلى المبنى الذي لجأت إليه، حاصرته وداهمته شقة بشقة، إلى أن عثرت على السكن المطلوب، وفيه وجدتها، ووجدت رزم عملات أجنبية، كما وأسلحة وسبائك ذهبية.

(العربية)
Advertisement
المصدر: العربية

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-11-16
04:18 | 2022-11-16
04:17 | 2022-11-16
04:15 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
03:38 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website