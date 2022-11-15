سهلت تجارة النفط لحزب الله وفيلق القدس.. عقوبات أميركية تطال 5 ناقلات مرتبطة بإيران

أعلنت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" غير الحكومية، أمس الاثنين، أن جيبوتي وجزر كوك علقتا أعلام 5 ناقلات نفط بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة هذا الشهر لتسهيل تجارة النفط لحزب الله وفيلق القدس الإيراني.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أوائل تشرين الثاني عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأشخاص والسفن المتهمين بإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

وتم تعليق ناقلات النفط: بوينو، وبي. لومينوسا، وبلوفينس، وبوشنيكا، خلال الأيام الأخيرة من سجل جيبوتي الدولي للسفن بعد العقوبات، بينما أزيلت سفينة "رين دروب" من سجل جزر كوك البحري، وفقا لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية".

وتفرض واشنطن مجموعة ضخمة من العقوبات على طهران، وبحثت عن طرق لزيادة الضغط مع تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ويُحظر على السفن التي لا ترفع علم دولة أو تفتقر إلى التصنيف الملائم للإبحار أو التأمين التنقل بين الموانئ الدولية.

ومعظم الناقلات موجودة حاليا في المياه الفنزويلية، حيث تستخدمها شركة النفط الوطنية لنقل النفط والوقود بين الموانئ المحلية، وفقا لوثائق داخلية للشركة اطلعت عليها رويترز.

وفقدت ناقلة أخرى مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية، وهي يانج يونج، سابقا علم جيبوتي والتصنيف الذي أكد صلاحيتها للإبحار أثناء وجودها في المياه الإندونيسية حاملة شحنة من أصل فنزويلي.

ويجري تشغيل عدد متزايد من الناقلات المملوكة لأطراف ثالثة من أجل مبادلة النفط بين إيران وفنزويلا.

واستهدفت العقوبات الأميركية في 3 تشرين الثاني شبكة لتهريب النفط تدعم فيلق القدس وحزب الله. وقال بيان الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج أعضاء الشبكة الدولية لتهريب النفط على قائمة العقوبات. وأضاف البيان أن الشبكة سهلت تجارة النفط وتحقيق إيرادات مادية لحزب الله وفيلق القدس.

وأشار البيان إلى أن الشبكة تضم العديد من الأفراد والشركات الوهمية والسفن التي تشارك في "مزج النفط" لإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها في أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس.

(العربية)