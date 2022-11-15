خوفا من "التهديدات الروسية".. بريطانيا تعتزم بناء 5 سفن جديدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخطط لبناء 5 سفن حربية جديدة بقيمة 4.2 مليار جنيه إسترليني، لتعزيز أمن المملكة "في وجه التهديدات الروسية المتصاعدة".

وقال سوناك في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، إن "المملكة المتحدة والحلفاء يتخذون خطوات لتعزيز أمنهم في وجه التهديدات الروسية المتصاعدة".

وأضاف البيان أن "أعمال روسيا تعرضنا جميعا للخطر. وبينما نقدم للشعب الأوكراني الدعم الذي يحتاج إليه، نحن نزيد أيضا من عرض وعمق الخبرة البريطانية لحماية أنفسنا وحلفائنا".

وتابع أن "ذلك يشمل بناء جيل جديد من السفن الحربية البريطانية".

وينص البرنامج، الذي قد بدأ بناء 3 سفن ضمنه، على إتمام كافة السفن الثماني، بما فيها 5 سفن جديدة، في منتصف الثلاثينيات.

(روسيا اليوم)