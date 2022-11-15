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عربي-دولي

بايدن آخر الواصلين إلى قمة العشرين: تأخر 30 دقيقة والبيت الأبيض يوضح السبب

Lebanon 24
15-11-2022 | 03:00
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ذكرت وسائل إعلام أن سبب تأخر الرئيس الأميركي جو بايدن 30 دقيقة عن حضور قمة مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء في بالي هو انتظار نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه.

 

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الثلاثاء، أنه ثبتت إصابته بفيروس Covid-19 بعد استضافة أكثر من 10 من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن.

 

وأوضح أطول زعماء آسيا حكما في منشور على "فيسبوك": "لست متأكدا من موعد إصابتي بهذا الفيروس، لكن عندما وصلت، أخذ الإندونيسيون عينة مني في المساء، وفي الصباح تأكدت إصابتي بـ Covid-19".

 

وأشار إلى إنه "من حسن حظه" وصل إلى بالي في وقت متأخر وغاب عن مأدبة عشاء مع زعماء آخرين.

 

وأعلن أنه لأسباب تتعلق بالسلامة، سيعود الوفد الكمبودي إلى بلاده اليوم الثلاثاء، مما يعني أنه سيغيب عن اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة أبيك في بانكوك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

 

وبعد فترة وجيزة، أعلن البيت الأبيض أن نتيجة تحليل بايدن جاءت سلبية، وأنه ليس على اتصال وثيق بهون سين بموجب القواعد الصحية للحكومة الأمريكية.

 

وكان بايدن قد اشتكى في مؤتمر صحفي مساء الاثنين من إصابته "بنزلة برد خفيفة".

 

وأجرى هون سين لقاءات بدون أقنعة مع 8 قادة آخرين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك قادة الصين واليابان وأستراليا وكندا. اختتم اجتماع الآسيان يوم الأحد.

(روسيا اليوم)

 

 

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المصدر: روسيا اليوم
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