داعش يجمع أموالاً بحيل رومانسية.. هذا ما يفعله بجنوب إفريقيا!

وجد تنظيم "داعش" الإرهابي حيلة جديدة لتمويل أنشطته الإرهابية، بعد انحسار نشاطه خلال السنوات الماضية.

فقد أفاد تقرير بريطاني، بأن التنظيم يلجأ لتطبيقات الهواتف للحصول على مزيد من المناصرين، مستخدماً تطبيق مواعدة شهيراً.

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وتابع أن الإرهابيين استخدموا آخر إصدار لتطبيق تيندر (جنوب إفريقيا)، لخداع المستخدمين وابتزازهم للحصول على أموال لتمويل أعمالهم الإرهابية في القارة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "التايمز".



ووفق ما ورد، فإن داعش اعتمد على أن يبدو الأمر حيلاً رومانسية تقوم على محادثات وصور وهمية ترسل عبر الإنترنت، يطلبون خلالها أموالاً من المستخدمين.

بدوره، كشف رئيس مركز معلومات المخاطر المصرفية في جنوب إفريقيا، نيسشال ميوال، أن الدواعش استخدموا معلومات شخصية وهمية ومزيفة، بينها صور ممثلين وعارضات أزياء لاستهداف المستخدمين، لافتاً إلى أن بعضهم أنشأ قواعد في جنوب إفريقيا لجمع الأموال والمناصرين.



في حين، حذرت هيئة الرقابة على التطبيق من تلك الحيل التي تتطور عادة بمجرد أن يقوم المحتالون بنقل "المواعدة" عن المواقع الرسمية.

كما نصحت شركة "تيندر" مستخدميها بـ "الاحتفاظ بالمحادثات على النظام الأساسي للمنصة أثناء التعرف على شخص ما، لأن هناك من يسيء استخدام المنصة".



