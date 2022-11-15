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لا يخلعه أبداً.. ما قصة خاتم الملك تشارلز الثالث؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 03:17
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سلط تقرير لصحيفة "ميترو" البريطانية الضوء على الخاتم الذهبي الذي يرتديه الملك البريطاني تشارلز الثالث، في خنصره منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء في شركة "ستيف ستون" للمجوهرات قولهم، إن الخاتم مصنوع من الذهب الويلزي، الذي يستخدمه أفراد العائلة المالكة لصناعة خواتم زفافهم، منذ أن تزوجت الملكة الأم "جدة تشارلز" من دوق يورك في 26 آذار 1923.
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ويحمل خاتم الملك الذي يزن 20 غراما، نقشا يرمز لأمير ويلز، الأمر الذي يعد تذكيرا لتشارلز الثالث بأنه رغم تأكيد مقولة "ولد ليحكم"، فإنه أمضى 64 عاما من حياته كأمير لويلز.
 
وقال خبير المجوهرات ماكسويل ستون ان "للخاتم معنى وثيق متصل بتراث عائلي رمزي. في البداية تتم صناعته واستخدامه لتمييز المستندات، وعادة ما يحمل وجه الخاتم شعار العائلة باستخدام الشمع الساخن".

وأضاف ستون: "ارتداء الخواتم لدى العائلات الملكية إرث يتم تناقله عبر الأجيال".

وتوقع ستون أن يصل ثمن خاتم شبيه بذلك الذي يرتديه الملك تشارلز، لقرابة 4 آلاف إسترليني، في حال أراد شخص ما تصميم نسخة عنه من الذهب.

جدير بالذكر أن الخاتم الذي يصل عمره لـ175 عاما قد ارتداه عم تشارلز، الأمير إدوارد، دوق وندسور، الذي كان أمير ويلز قبل توليه العرش.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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