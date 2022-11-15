دولة أوروبية قد تكون المستفيد الأكبر من هزيمة روسيا في أوكرانيا.. من هي؟

إذا كان من الممكن تحديد نتيجة الحرب من خلال رمي قطعة نقدية، فستكون المعسكرات واضحة: الديمقراطيات تريد أن تفوز أوكرانيا، والأنظمة الاستبدادية تريدها أن تخسر، بحسب ما كتبت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

أضافت" لكن النتائج السياسية في العالم الحقيقي ليست ثنائية. فهم عادة يقعون في طيف بين الإبادة والنصر الكامل. وهذا يترك الديمقراطيات مقسمة إلى ثلاثة معسكرات على الأقل: الناطقة بالإنجليزية، وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية باستثناء المجر. فمن يسميه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الغرب الجماعي" يريد لاوكرانيا أن تفوز. لكن ليس بالضرورة بالقدر عينه. الأمر بسيط بالنسبة لبولندا ودول البلطيق. إنهم يريدون أن يكون انتصار أوكرانيا واضحا. وستكون المزايا مادية ونفسية، لكون انتصار أوكرانيا من شأنه أن يهدئ القلق المستمر منذ قرون. في مقالته عام 2021 الذي يجادل فيه بأن أوكرانيا وروسيا كانتا تاريخيًا شعبًا واحدًا، أتى بوتين على ذكر بولندا أكثر من 30 - ألمح البعض إلى أن الهوية الوطنية الأوكرانية تم التخطيط لها من قبل النخب البولندية. على مدى الاعوام الستمئة الماضية، خاضت روسيا وبولندا أكثر من اثنتي عشرة حربا،وهناك القليل من الحب الضائع بينهما".

وتابعت الصحيفة، "سوف يستلزم نجاح أوكرانيا أيضًا فرصة تاريخية للمنطقة للخروج من موقع دول الأطراف ولتصبح قوة موازية للدول الغربية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن ينتقل النصر في أوكرانيا إلى تغيير النظام في بيلاروسيا - القطعة الثانية المفقودة في المشروع التاريخي ل"الإنتيرماريوم"، أو منطقة عازلة للدول الحليفة الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود لموازنة قوة روسيا.

بالنسبة لبولندا، سيكون مثل هذا السيناريو بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى. لأول مرة منذ القرن السابع عشر على الأقل، سنتغلب على مشكلة "الجوار" - وهي راحة اعتبرها معظم الأوروبيين الغربيين أمرًا مفروغًا منه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يمكن لمنطقة موحدة عبر أوروبا الشرقية، مع قدرة بشرية واقتصادية لأكثر من 100 مليون مواطن، أن تعوض هيمنة ولاية راينلاند القديمة في الاتحاد الأوروبي. هذا الاحتمال هو السبب في أن الكرملين يقلل بشكل منهجي من إمكانات المنطقة. ودائماً ما يشير إلى أوكرانيا في خطاباته على أنها ليست أكثر من مجرد مستودع للفولكلور الفلاحي السلافي، وقوة عظمى في الحرف اليدوية فقط. في الواقع، تتمتع أوكرانيا بمساحات شاسعة من الموارد الطبيعية غير المستغلة، وإمكانية توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات، وبعض التربة الأكثر خصوبة في القارة، وصناعة الفضاء والطيران التي بنت أكبر طائرة في العالم، والقادة السياسيون الذين يحظون بالاحترام في كافة أنحاء أوروبا".

وأضافت الصحيفة، "يتطلب الاستفادة من هذه الإمكانات اقتصاديات الحجم ومؤسسات شفافة واستثمارات رأسمالية. قد يأتي جزء من هذا النطاق من التكامل الإقليمي مع حلفائها. كان كبح الفساد وسلطة الأوليغارشية بالفعل على جدول أعمال إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. بمجرد انتصار أوكرانيا، ستتدفق أموال الاستثمار. فبولندا وأوكرانيا اليوم أفقر بكثير من فرنسا وألمانيا، فكيف يمكن أن يصبحوا بشكل واقعي قوة موازنة في الاتحاد الأوروبي المستقبلي؟ مثل العديد من المعجزات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب - مثل معجزات كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا الغربية - من المرجح أيضًا أن يتم رعاية هذه المعجزات من قبل قوة عظمى ستكسب الكثير من النظام السياسي المعاد تشكيله. تضخ الولايات المتحدة بالفعل الأموال والتقنيات وبنوك الفكر في أوروبا الشرقية، وتتوقع في المقابل نفوذًا وموقفًا واضحين من الصين. هذا ثمن يبدو مرتفعًا جدًا بالنسبة لغرب أوروبا ولكن ليس شرقها. كانت ليتوانيا مستعدة للمخاطرة بعلاقات تجارية مع الصين لإرضاء الولايات المتحدة، بينما ركزت أوكرانيا وجمهورية التشيك على الحصول على الوقود النووي من الولايات المتحدة. وتعاقدت بولندا مؤخرًا مع شركة أميركية لبناء أول محطة للطاقة النووية".

وبحسب الصحيفة، "قد لا يكون الأوروبيون الغربيون مستعدين لمركز الثقل الجيوسياسي للتحول شرقًا - ناهيك عن ثمن النفوذ الأميركي المتزايد عبر القارة. بعد الحرب الباردة، أصبحت أوروبا الغربية حليفًا مترددًا للولايات المتحدة والمستفيد الرئيسي من مثلث ما بعد جدار برلين: الطاقة الروسية والأسواق الصينية والأمن الأميركي. الآن ذهب الركن الأول وقد يكون الثاني هو الثمن الذي يجب دفعه للثالث. تعتمد فرنسا وألمانيا حاليًا سياسة "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، وهي فكرة دفاعية وأمنية يمكن أن تؤدي في يوم من الأيام إلى جيش الاتحاد الأوروبي. دفعت روسيا في ظل حكم بوتين هدف اتحاد أوروبي آسيوي يمتد "من فلاديفوستوك إلى لشبونة". والقاسم المشترك بين كلتي الاستراتيجيتين هو النفور من الهيمنة "الأنكلوساكسونية" في أوروبا. يبدو أن المصالح الأميركية والأوروبية الشرقية متوائمة اليوم. هناك سببان يلوحان في الأفق وراء اختلافهما. أولاً، الولايات المتحدة أكثر خوفاً من تكرار فوضى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، والمخاطر المصاحبة للأمن النووي. لا يتم الاستخفاف بهذه المخاطر الأمنية في شرق أوروبا. ولكن إذا كنت تعيش بالفعل في منطقة معرضة للخطر وهناك إمكانية لتحقيق تحسن كبير، فقد تكون وجهة نظرك مختلفة".

وتابعت الصحيفة، "ثانيًا، يبدو أن هناك أملًا متبقيًا في الولايات المتحدة، طالما أن روسيا تقف على قدميها، فيمكن في النهاية أن تتجه نحو الغرب وتُستخدم ضد الصين. في أوروبا الشرقية، استُقبلت هذه الفكرة بالرعب. لقد تم اختبارها مرات عدة مع بوتين. تخشى المنطقة من إمكانية تجربتها مرة أخرى مع خليفة بوتين إذا كان مقرباً من الغرب. لكن ما سبق هو فرص ومخاطر وليست معطيات. حزب القانون والعدالة البولندي - المتورط في صراع مدفوع بالكرامة مع الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون - خسر فرصة احتلال مكانة بريطانيا بشكل فعال في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يفوت الفرصة ليكون حليفًا موثوقًا لأوكرانيا، ولا يغفل عن الإيجابيات الجيوسياسية التي قد تنبع في النهاية من ذلك. سواء كان الحزب الحاكم قادرًا على الاحتفاظ بالسلطة بعد انتخابات 2023 أم لا، فإن المسار الجيوسياسي للبلاد ثابت. تدعم كل الأحزاب البولندية الرئيسية أوكرانيا، لكنها تأمل أيضًا أنه في حين أن قوس التاريخ طويل، فإنه سينحني في النهاية نحو نظام جيوسياسي جديد. إنهم يريدون أن يروا أوكرانيا تخرج من هذه الحرب كنجم في طور التكوين، وأن التوجه الغربي لأوروبا منذ قرون قد انقلب - وبولندا هي الفائز غير المعلن".