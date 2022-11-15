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عربي-دولي

لافروف: شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:30
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو "غير واقعية"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجموعة العشرين، بحسب ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال لافروف للصحافيين :"قلت مجددا إن جميع المشاكل ترتبط بالجانب الأوكراني الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات ويطرح شروطا من الواضح أنها غير واقعية"، مشيرا إلى أنه أعرب عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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