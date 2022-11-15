جيف بيزوس يعلن التبرع بأكثر من نصف ثروته على قيد حياته.. من سعيد الحظ؟

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أعلن مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، عن خطته للتبرع بمعظم ثروته، البالغة 124 مليار دولار، وهو على قيد الحياة.ورداً على جهة التبرع، التي سيضع فيها بيزوس أمواله، كشف خلال لقاء تلفزيوني له أنه سيخصص الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة تغير المناخ، كما يقول التقرير، وأيضاً لدعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد الإنسانية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة.وأصبح جيف بيزوس مليارديرًا، بعد سنوات قليلة من إطلاق "أمازون"، كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت عام 1994، وفي عام 1998، كان صافي ثروته 1.6 مليار دولار.وبلغت ثروته أحد عشر رقمًا عام 2010، لتصل إلى 12.6 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لمجلة فوربس، قبل أن تتضاعف بسرعة.وأصبح بيزوس أغنى شخص في العالم عام 2017، بعد 23 عامًا من تأسيسه "أمازون"، كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت عام 1994.وبلغ صافي ثروته 160 مليار دولار عام 2018، قبل أن يتراجع إلى 114 ملياراً في 2019، وفي هذه المرحلة كان بيزوس لايزال أغنى شخص في العالم. لكن، أخيرًا، تم تجاوزه من قبل مؤسس "SpaceX Elon Musk"، بعد ذلك بعامين.ويرتبط جزء كبير من ثروة بيزوس بسعر سهم "أمازون"، وحتى بعد ترك الشركة، لايزال أكبر مساهم فردي فيها.