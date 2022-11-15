بوريل: قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي ستظهر في عام 2023

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قال الممثل الأعلى لشؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون جاهزة للنشر في عام 2023.وقال بوريل قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "قوة الرد السريع ستكون جاهزة العام المقبل. هذا ما تقوله البوصلة الاستراتيجية، وهذا ما يجب أن يحدث".تم تضمين إنشاء قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية الأوروبية في مجال الدفاع "البوصلة الاستراتيجية"، التي تم تبنيها في مارس من هذا العام. ويجب أن تتكون قوة الرد السريع الأوروبية من فيلق قوامه 5000 عسكري.كما سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "البوصلة الاستراتيجية" ، إجراء تدريبات مشتركة منتظمة في البحر والبر، وزيادة التنقل العسكري، وتعزيز المهام المدنية والعسكرية كجزء من سياسة الدفاع والأمن المشتركة.