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قديروف يكشف عدد المقاتلين الشيشان في العملية العسكرية الروسية الخاصة

Lebanon 24
15-11-2022 | 09:00
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن أكثر من 20 ألف مقاتل شيشاني شاركوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتسعة آلاف على خطوط الجبهة الأمامية.

وأضاف قديروف، "وفق تقرير رئيس برلمان جمهورية الشيشان ، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية ماغوميد داودوف.. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، شارك أكثر من 20 ألف مقاتل شيشاني في تنفيذه منهم أكثر من 9 آلاف في الخطوط الأمامية".
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ووجه قاديروف التعليمات لقادة الوحدات ورؤساء الإدارات الإقليمية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل احتياطيات من الراغبين في الحصول على عمل في الهياكل العسكرية".

كما قال قديروف إن مؤسسة "أخمات (أحمد) قديروف" نقلت أكثر من 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي المحررة منذ بدء العملية.
المصدر: روسيا اليوم
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