Advertisement

عربي-دولي

مرض خطير يصيب الأطفال في هذا البلد العربي

Lebanon 24
15-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1010912-638041193203647727.jpg
Doc-P-1010912-638041193203647727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي، عن تفاصيل إصابة الأطفال بالفيروس المخلوي، قائلا: إن هناك مجموعة من الفيروسات التنفسية، والتي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا.

وأضاف " تاج الدين"، أن فيروس الإنفلونزا له أنواع وتحورات كثيرة، معقبا: "أشهر أنواع الأنفلونزا هي الإنفلونزا أ، ب، ج، د، وأخطرها فيروس إنفلونزا أ وأسفل منه أنواع كثيرة تصل لـ 256 نوعًا، ويتسبب في أكثر الأنواع افي التهابات الجهاز التنفسي".
Advertisement

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة أعلنت عن وجود وانتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس ليس جديد ويحدث سنويًا، ولكن هناك نوعا من القلق من انتشار كورونا، وتتمثل أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بتكسير في الجسم، ودوخة ووجع في الحلق، ولكن معظم الإصابات التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، أو في الشعب الهوائية، ولكنه لا يتسبب في حدوث التهاب رئوي حتى الآن، منوهًا بأن فيروس الأنفلونزا وكورونا ما زال موجود أيضا.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-11-16
04:18 | 2022-11-16
04:17 | 2022-11-16
04:15 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
03:38 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website