لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع

صرحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي السابقة، مارين لوبان، أنه من السذاجة الاعتقاد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكن أن ينهي الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت لوبان في تصريحات صحفية: "يجب أن تكون ساذجا للغاية لتعتقد أن الانتصارات الأوكرانية يمكن أن تنهي الحرب. أعتقد أنه يجب إنهاء هذا الصراع وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج هو عبر الدبلوماسية وليس الأعمال العسكرية".

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وأضافت لوبان أن فرنسا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، تساهم في استمرار الصراع "أعتقد أن الأسلحة التي نوردها لأوكرانيا تساهم في استمرار الحرب. وبسبب حقيقة أننا نورد الأسلحة، فإننا لا نبحث عن حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات. وأعتقد أنه من خلال توفير الأسلحة الثقيلة، فإننا نساهم في استمرار الصراع الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح".