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إقتصاد

مصر تعلن توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة

Lebanon 24
15-11-2022 | 11:30
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أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، أنه تم "توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين "بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة".
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ونقل البيان عن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قوله: "توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين".
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة، في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.
المصدر: سبوتنيك

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