مصر تعلن توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة

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أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ.وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، أنه تم "توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين "بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة".ونقل البيان عن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قوله: "توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين".