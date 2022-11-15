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عربي-دولي

هكذا تحولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لأسلحة.. ذكية ومتطورة

Lebanon 24
15-11-2022 | 12:00
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تحت عنوان: "هكذا تحولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لأسلحة.. ذكية ومتطورة"، جاء في موقع "العربية": 
 
يبدو أن الساحة الأوكرانية تحولت على مدى الأشهر التسعة الماضية، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 شباط إلى ساحة اختبار لأسلحة جديدة، بعضها متطور وذكي. هذا ما أكده مسؤولون عسكريون غربيون، كاشفين أنه منذ 3 أشهر وصل إلى كييف سلاح جديد "مهم جداً بل ثمين في ساحة المعركة".
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إلا أنهم أوضحوا أن هذا السلاح لم يكن قاذفة صواريخ أو مدفعاً أو أي نوع آخر من الأسلحة الثقيلة التي أغدق بها الغرب على كييف، بل كان برنامجاً ذكياً أو نظاماً معلوماتياً عبر الإنترنت، لتتبع تحركات الروس يُعرف باسم دلتا، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

لكن دلتا هذا لم يستعمل بفعالية "قاصمة" إلا قبل أيام، خلال التقدم الأوكراني نحو مدينة خيرسون جنوب البلاد، التي انسحب منها الجيش الروس الأربعاء الماضي.

وقد فتح استعماله الأعين على أهميته، وعلى إمكانية أن يرسم شكل الحروب المقبلة في المستقبل ربما. غير أن هذا النظام المتطور لم يكن يتيماً على أرض المعركة.

Skywipers
فإلى جانب هذا الضيف المستجد، حلت أيضا القوارب التي يتم التحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى النظام المضاد للطائرات بدون طيار المعروف باسم SkyWipers وهو نسخة محدثة من نظام الدفاع الجوي الذي تم بناؤه في ألمانيا، والذي لم يستخدمه الجيش الألماني نفسه بعد!

لكن من غير المعروف عدد الـ SkyWipers الألمانية التي أرسلت إلى كييف، علماً أن ليتوانيا كانت أكدت سابقا أنها أرسلت 50 من تلك الأنظمة في اب الماضي بعد أن أكد المسؤولون الأوكرانيون أنها "واحدة من الأولويات القصوى" لاستكمال القتال ضد الروس.

يبقى الأكيد أن دول الناتو تتعلم من التجربة، وتطور أسلحتها وفق متطلبات المعركة، مستقية العبر من الساحة الأوكرانية.

يذكر أن المساعدات العسكرية الغربية التي أرسلت إلى أوكرانيا، تضمنت في معظمها، إصدارات محدثة ومتطورة من الأسلحة القديمة، من الصواريخ الموجهة متوسطة المدى ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة المعروفة باسم IRIS-T ، التي تحمي من الهجمات الصاروخية الروسية.

فأنظمة الدفاع الألمانية الجوية هذه طورت عام 2015، إلا أن الجيش الألماني لم يستخدم بعد هذه النسخة المحدثة من الأنظمة، التي تم شحنها إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
 
المصدر: العربية
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