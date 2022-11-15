إندلاع حريق في مطار بغداد وإجلاء المسافرين

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أعلنت مديرية الدفاع المدني عن اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي، فيما قامت السلطات بإجلاء المسافرين حرصا على سلامتهم.وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "فرق الدفاع المدني تتجه حاليا لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي".وأشارت إلى أن "هناك فرقا تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق".