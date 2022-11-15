الأمير محمد بن سلمان يلتقي ريشي سوناك على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا.

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وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".كما حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء.