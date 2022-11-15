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عربي-دولي

ماكرون يدعو شي جين بينغ لـ"التأثير" على بوتين

Lebanon 24
15-11-2022 | 13:00
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع على هامش قمة العشرين، إلى التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحثه للجلوس لطاولة المفاوضات مع كييف.
 
ونقلت صحيفة "بلومبرغ"، عن أحد أعضاء الوفد الفرنسي قوله: "خلال الاجتماع، طلب ماكرون من شي جين بينغ دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وبحسب الصحيفة، فإن موقف الصين من قيام روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أصبح "أكثر توازنا"، ويعتقد أن بكين تدرك مخاطر استخدام الأسلحة النووية وتحاول بدورها التأثير على روسيا.

وأعلن ماكرون، عن نيته القيام بزيارة رسمية إلى الصين عندما تسمح القيود المتعلقة بجائحة كورونا.
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(روسيا اليوم) 
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