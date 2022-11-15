ضربات صاروخية تستهدف البنى التحتية الأوكرانية وانفجارات في كييف والمدن الكبرى

دوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.

وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

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وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.

وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركوف عن توقف عمل رحلاتها إضافة لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.

فيما انقطع التيار الكهربائي عن مدينة جيتومير بالكامل، وبشكل جزئي عن مدينة روفنو.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك، وفي مقاطعة سومي تم تفعيل حالة الطوارئ فيما يخص التيار الكهربائي.

وصرح رئيس بلدية لفوف بأن مشغلي الهاتف المحمول الأوكرانيين حدّوا من تشغيل بعض الخدمات في سبيل توفير الكهرباء للتمكن من توفير خدمة إجراء المكالمات.



وبدأت القوات المسلحة الروسية الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.



ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومن خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.

(سبوتنيك)