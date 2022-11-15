موقف أوكراني يغضب إسرائيل!

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أعربت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية سيمونا هالبرين، عن استيائها للسفير الأوكراني يفغيني كورنيتشوك، من تصويت أوكرانيا لصالح قرار مؤيد للفلسطينيين في الأمم المتحدة.وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت استدعاء كورنشوك؛ وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السبب في ذلك هو موقف كييف عند التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي طرحتها فلسطين.وأعرب الجانب الإسرائيلي عن استيائه من تصويت أوكرانيا يوم الجمعة 11 تشرين الثاني، لدعم التحقيق الدولي برعاية محكمة العدل الدولية في لاهاي.وأوضح أن مثل هذه الأعمال لا تتماشى مع روح العلاقات بين الدول الصديقة ذات القيم المشتركة، لا سيما في ضوء دعم إسرائيل لأوكرانيا في عدد من قرارات الأمم المتحدة المهمة والمساعدات الإنسانية المكثفة.وقالت الخارجية في بيان: "كان من المتوقع أن تظهر أوكرانيا موقفا مماثلا تجاه إسرائيل على الساحة الدولية".وأعرب الجانب الإسرائيلي، عن أمله في تغيير موقف أوكرانيا في التصويت على هذه القضية في الجمعية العامة في كانون الاول.