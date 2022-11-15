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قتلت بتفجير إسطنبول.. نجم مسلسل "أرطغرل" ينهار بجنازة ابنته (صور)

Lebanon 24
15-11-2022 | 12:47
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‎انهار الفنان التركي، نور الدين أوتشار، باكيا في جنازة ابنته "يغمور"، التي قتلت مع والدتها في الهجوم الذي هزّ وسط مدينة إسطنبول، يوم الأحد، وأودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.
 
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وظهر نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير، باكيا لدى حمله تابوت ابنته البالغة من العمر 15 عاما، ومنهارا أثناء الصلاة على جثمانها في مسجد بمنطقة شيرين إيفلير في إسطنبول.
 
 
كذلك حرص أصدقاء يغمور في المدرسة على مرافقتها في رحلتها الأخيرة، وفق ما نشرته مواقع محلية.
 


وكان الممثل المفجوع بابنته نشر صورة صغيرته على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، وكتب: "أدعو الله أن يجعل قبرك نوراً، وأن يكون مقامك الجنة، الفتاة الرقيقة، ابنتي يغمور، التي فقدت حياتها في الهجوم الغادر على تقسيم، موجودة مع والدتها في مسجد أولو بعد صلاة العصر في شيرين إيفلار".
 
(العربية)
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