هكذا تخطّط إيطاليا لتصدّ الهجرة عن شواطئها

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يهدّد الخلاف الحادّ بين فرنسا وإيطاليا حول ملف الهجرة غير الشّرعية أمن ليبيا، وسط خطّة روما لإنشاء مخيمات لاجئين على الأراضي الليبية.ويحذّر محللون ليبيّون من أن "هذه المخيمات ستستغلها الميليشيات لترسيخ وجودها، وكذلك الدول الأجنبية لتحديد مَن يتولى السلطة في ليبيا".وشهدت الأيام الأخيرة أزمة جديدة بين روما وباريس بعد رفض إيطاليا استقبال سفينة تحمل مهاجرين غير شرعيين، ثم اضطرار الحكومة الفرنسية لاستقبالها، على أن يتم ترحيل غير المستوفين شروط اللجوء فورا.وفيما بدأت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، تنفيذ استراتيجية وعدت بها خلال الانتخابات لمنع تدفق المهاجرين إلى بلادها، كشف وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، عن جانب من هذه الاستراتيجية، لافتا الى أنه يمكن إقامة مخيمات اللاجئين في ليبيا ودول أخرى، حيث يُغادر المهاجرون إلى سواحل أوروبا على غرار تلك الموجودة في تركيا.