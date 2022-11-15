سلاح الجو الأوكراني: أكثر من 100 صاروخ روسي أُطلق اليوم!

أطلقت روسيا "نحو 100 صاروخ على أوكرانيا"، اليوم الثلاثاء، حيث أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة، وفق ما أعلن متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني.





وقال يوري إيغنات، في حديث مباشر للتلفزيون الأوكراني: "أُطلق نحو 100 صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف الروسية"، وأيضاً "من البحر الأسود".

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