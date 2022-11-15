الغارات تُغرق مولدوفا في العتمة

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أبلغت السلطات المولدوفية عن انقطاع كبير في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد الضربات العسكرية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.وقال وزير البنية التحتية أندريه سبينو إنّه "بعد القصف الروسي على نظام الطاقة الأوكراني في الساعات الماضية، تم فصل أحد خطوط الكهرباء التي تغذي بلادنا بالكهرباء، وقد أدى ذلك إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد".وأشار سبينو إلى أن خطوط الكهرباء المعطلة، لم تتضرر، ولكن تم فصلها تلقائيا كإجراء وقائي، وأضاف أن شركة الكهرباء المولودفية، تعمل على استعادة الكهرباء، مضيفا أنه "سيتم إطلاع المواطنين على التطورات بشأن هذه المسألة".