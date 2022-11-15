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عربي-دولي

ترامب يستعدّ لإعلان ترشّحه للانتخابات الرّئاسية للمرّة الثالثة!

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:04
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من المتوقّع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رسميًا ترشّحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، على الرغم من نتائج غير مرضية لحزبه في انتخابات منتصف الولاية وآخرها خسارة المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا.
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واستدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل "إعلان مهم جدًا" عند التاسعة من مساء الثلاثاء (02,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وفق ما نقلته "فرانس برس".


وترامب المعروف بتقلّب مواقفه قد يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرة، غير أنه لم يخفِ في الأشهر الأخيرة رغبته في أن يترشح للرئاسة مجددًا في العام 2024.
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