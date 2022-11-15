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عربي-دولي

إجتماع لمجلس الأمن خاصّ بأوكرانيا!

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:13
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أعلن مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع المقبل للمجلس سيعقد غداً وسيكون خاصاً بأوكرانيا.


ووفقا لجدول الأمم المتحدة، سيتم عقد "اجتماع بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في أوكرانيا"، بعد ظهر يوم الأربعاء.
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ويأتي هذا الاجتماع بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قراراً بشأن وضع آلية لتقديم التعويضات لأوكرانيا عن الخسائر التي تكبدتها جراء النزاع مع روسيا.
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